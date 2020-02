European Open de judo - Abdul Malik Umayev médaillé d'or à Varsovie

(Belga) Abdul Malik Umayev (IJF 85) a remporté l'European Open de judo de Varsovie, samedi en Pologne. Le Belge de 19 ans, perçu par certains spécialistes comme le digne successeur de Dirk Van Tichelt, a décroché l'or chez les moins de 73 kg.

Jean-Jacques Melotte, qui a en son temps amené Heidi Rakels et Ann Simons au top niveau, a déclaré la semaine dernière au Grand Chelem de Düsseldorf qu'il voyait en Abdul Malik Umayev, juniors deuxième année, le successeur de Dirk Van Tichelt en moins de 73 kg. Quelques jours plus tard, le Liégeois s'est imposé chez les seniors à Varsovie. Exempté de premier tour, Umayev a battu le Français Cameron Givre sur ippon d'entrée. Il a ensuite écarté l'Espagnol Luis Martinez Vazquez grâce à un waza-ari avant de signer une nouvelle victoire sur ippon, contre le Suisse Timo Allemann (IJF 108) en quarts de finale. En demies, Umayev a signé un nouvel ippon, contre le Moldave Cornel Andries (IJF 132), pour se hisser en finale. Face au Russe Oleg Bagboev (IJF 72), Umayev a inscrit un waza-ari afin de signer le meilleur résultat de sa jeune carrière. Toujours en -73kg, Jeroen Casse et Charly Nys n'ont pas passé le 2e tour, à l'instar de Myriam Blavier (-57 kg) et Joran Schildermans (-60 kg). Ellen Salens a terminé 5e en moins de 48 kg. La Belge a été battue dans son combat pour le bronze par l'Espagnole Cinta Garcia Mesa. Dans la même catégorie, Loïs Petit s'est inclinée au premier tour des repêchages, terminant à la 7e place finale. Dimanche, Selina Delen (-63 kg) et Lien Meeuwssen (-70 kg) entreront en action à Varsovie. (Belga)