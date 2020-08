European Tour - Nicolas Colsaerts 6e avant l'ultime journée de l'English Championship, Detry 20e

(Belga) Nicolas Colsaerts pointe à la 6e place de l'English Championship de golf, comptant pour l'European Tour et doté d'un million d'euros, après la troisième et avant-dernière journée disputée samedi sur le parcours du Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club, à Ware, dans le Hertfordshire anglais. Thomas Detry, qui était deuxième après la première journée, est désormais 20e.

Le Bruxellois de 37 ans a rendu une carte de 68 coups, sa moins bonne depuis le début du tournoi, avec trois coups sous le par après six birdies, un bogey et un double bogey. Quant à Detry, qui a connu une journée noire vendredi, il est remonté à la 20e place grâce à une carte de 66 (-5), après six birdies pour un seul bogey. Colsaerts compte sept coups de retard sur le leader anglais Andy Sullivan, qui a pris une option sur la victoire après avoir ponctué sa journée en 64 coups. Il compte une marge de cinq longueurs sur son compatriote Steven Brown. - Classement après le 3e tour - 1. Andy Sullivan (Ang) 192=66-62-64 -21 2. Steven Brown (Ang) 197=66-65-66 3. Adrian Otaegui (Esp) 198=65-66-67 . Brandon Stone (AfS) 198=65-66-67 . Dean Burmester (AfS) 198=66-63-69 6. Jason Scrivener (Aus) 199=64-69-66 . Martin Simonsen (Dan) 199=65-68-66 ++ . Nicolas Colsaerts (Bel) 199=65-66-68 . Laurie Canter (Ang) 199=64-65-70 10. Marcus Armitage (Ang) 200=68-69-63 . Ryan Fox (N-Z) 200=67-67-66 . Dave Coupland (Ang) 200=69-65-66 . Wilco Nienaber (AfS) 200=68-65-67 . Jordan Smith (Ang) 200=68-65-67 . Jamie Donaldson (PdG) 200=67-64-69 ... 20. Thomas Detry (Bel) 202=64-72-66 (Belga)