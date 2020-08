European Tour - Nicolas Colsaerts termine 9e de l'English Championship, Thomas Detry 56e

(Belga) Nicolas Colsaerts, 37 ans, a terminé à la 9e place de l'English Championship de golf, comptant pour l'European Tour et doté de 1 million d'euros, dimanche sur le parcours du Hanbury Manor golfclub à Ware, en Grande-Bretagne. La victoire est revenue à l'Anglais Andy Sullivan. Son compatriote Toby Tree a réussi un "hole-in-one" au 16e trou, un par 3, sur un coup de 169 mètres.

Colsaerts, qui était sixième au début de la journée, a bouclé le dernier tour en 70 coups, un sous le par. Le Bruxellois a réussi quatre birdies mais a également commis trois fautes. Avec son score de 269 coups, quinze sous le par, il a totalisé douze coups de plus que Sullivan, qui a pris la tête du tournoi dès le deuxième tour. L'Anglais compte désormais quatre succès sur le circuit européen. Thomas Detry a joué un tournoi à deux visages: deux bons tours (le premier et le troisième) et deux modestes (2e et 4e). Son dernier tour en 74 coups l'a fait reculer de la 20e à la 56e place. - Classement final (par 71) : 1. Andy Sullivan (Ang) 257=66-62-64-65 -27 2. Adrian Otaegui (Esp) 264=65-66-67-66 3. Rasmus Hojgaard (Dan) 265=65-67-69-64 4. Wilco Nienaber (Afs) 266=68-65-67-66 5. Steven Brown (Ang) 267=66-65-66-70 6. Min Woo Lee (Aus) 268=64-67-70-67 . Dean Burmester (Afs) 268=66-63-69-70 . Brandon Stone (Afs) 268=65-66-67-70 ++ 9. Nicolas Colsaerts (BEL) 269=65-66-68-70 . Scott Jamieson (Eco) 269=74-63-68-64 . Scott Vincent (Afs) 269=64-70-68-67 . Sean Crocker (USA) 269=69-67-66-67 . Dave Coupland (Ang) 269=69-65-66-69 ... 56. Thomas Detry (Bel) 276=64-72-66-74 . (Belga)