European Tour - Thomas Pieters et Thomas Detry passent le cut en Arabie Saoudite

(Belga) Thomas Pieters et Thomas Detry ont passé le cut du Saudi International de golf, tournoi de l'European Tour doté de 3,5 millions de dollars, après le deuxième tour interrompu vendredi et qui s'est achevé samedi matin sur le parcours du Royal Greens de la Ville économique Roi Abdallah, en Arabie saoudite.

Quatrième la veille grâce à un parcours bouclé en 65 coups, Thomas Pieters a rendu une deuxième carte de 71 qui l'a certes fait redescendre à la 27e place, mais il franchit le cut. L'Anversois, qui a réussi trois birdies mais concédé deux bogeys et un double bogey (dès son 2e trou), est à 4 sous le par à six coups du Néo-Zélandais Ryan Fox et de l'Ecossais Stephen Gallacher, qui se partagent la tête du classement après deux tours. Thomas Detry a rentré lui une carte de 70 (pour 67 jeudi). Il passe à la 35e place, mais peut continuer lui aussi son chemin, après un parcours où il est rentré dans le par sur ses neuf premiers trou, inscrivant ensuite deux birdies et deux bogeys dans sa deuxième partie. Il perd 18 places. Les deux golfeurs belges ont du finir leur parcours samedi, le tournoi ayant été interrompu par la pluie puis arrêté par l'obscurité vendredi. En tête, Fox et Gallacher devancent d'un coup l'Américain Dustin Johnson, le numéro 1 mondial, revenu troisième grâce au meilleur parcours de ce second tour (64). - Classement après le 2e tour (par 70): 1. Ryan Fox (N-Z) 130=65-65 -10 . Stephen Gallacher (Eco) 130=62-68 3. Dustin Johnson (USA) 131=67-64 4. Kevin Na (USA) 132=69-63 . Andy Sullivan (Ang) 132=66-66 . Bernd Wiesberger (Aut) 132=64-68 . David Horsey (Ang) 132=61-71 8. Tommy Fleetwood (Ang) 133=68-65 . Tony Finau (USA) 133=68-65 . Joost Luiten (P-B) 133=67-66 . Victor Perez (Fra) 133=67-66 . Marcus Kinhult (Suè) 133=66-68 . Calum Hill (Eco) 133=65-68 ... 27. Thomas Pieters (BEL) 136=65-71 35. Thomas Detry (BEL) 137=67-70 (Belga)