European Tour - Troisième tour compliqué pour Detry, qui tombe à la 7e place du Dubaï Desert Classic

(Belga) Premier à l'entame de la journée de samedi, Thomas Detry est tombé à la 7e place partagée à l'issue du troisième tour du Dubaï Desert Classic, tournoi de golf de l'European Tour doté de 3.250.000 dollars, joué sur le parcours de l'Emirates Golf Club à Dubaï.

Après deux journées sans faute, le Bruxellois de 28 ans a connu un coup de moins bien. Il a dû se contenter d'une carte de 74, soit deux coups au-dessus du par. Il a signé deux double bogeys, deux bogeys et quatre birdies et est désormais à huit coups sous le par au général. Detry, qui n'avait pu franchir le cut de l'Abu Dhabi Championship la semaine passée, a désormais sept longueurs de retard sur l'Anglais Paul Casey, qui a joué en 64 samedi (-15). L'Ecossais Robert MacIntyre est embuscade, à un coup de la tête (-14). En début de journée, tant Nicolas Colsaerts que Thomas Pieters ont réalisé deux belles remontées. Le Bruxellois de 38 ans a grimpé de 26 places grâce à un tour ponctué en 67, soit cinq sous le par. Le 'Belgian Bomber' a signé un eagle et quatre birdies pour un seul bogey. Il est désormais 17e (-6). Quant à l'Anversois, il a joué en 68, quatre sous le par, grâce à six birdies et deux bogeys. Pieters, quadruple vainqueur sur le circuit européen, a grimpé de 25 places et se retrouve en 29e position (-4). - Classement après le 3e tour (par 73) 1. Paul Casey (Ang) 201=67-70-64 -15 2. Robert MacIntyre (Eco) 202=67-68-67 3. Brandon Stone (AfS) 203=70-67-66 4. Sergio Garcia (Esp) 206=66-73-67 . Laurie Canter (Ang) 206=70-68-68 6. Kalle Samooja (Fin) 207=68-68-71 7. Justin Rose (Ang) 208=71-69-68 . Justin Harding (AfS) 208=66-70-72 . Thomas Detry (Bel) 208=67-67-74 ... 17. Nicolas Colsaerts (Bel) 210=70-73-67 29. Thomas Pieters (Bel) 212=71-73-68 (Belga)