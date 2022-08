Europese kampioenschappen München - Anne Zagré éliminée en demie: "J'ai senti pendant la course que cela n'allait pas aller"

(Belga) Cinquième de la 3e demi-finale du 100 m haies en 13.12, Anne Zagré n'est pas parvenue à se classer dimanche en ordre utile pour disputer à 20h45 la finale des championnats d'Europe de Munich. La Bruxelloise était déçue. "Evidemment, je voulais plus."

"Mon départ en lui-même n'était pas si mauvais", a-t-elle déclaré. "Mais ensuite, les deuxième, troisième et quatrième haies n'étaient pas bonnes. J'ai compris assez vite que ça ne marcherait pas. C'est évidemment une grande déception. Le sentiment au préalable était bon." "Ce n'est pas non plus très grave", a-t-elle tenté de relativiser. "Je suis en demi-finales après tout. Mais je voulais plus. C'est logique, je pense. En termes de chronos, j'avais espéré un temps d'au moins 12.90. Cela n'a pas fonctionné non plus. Maintenant, le Mémorial Van Damme m'attend au début du mois de septembre et ensuite ma saison sera terminée. Le repos sera le bienvenu." (Belga)