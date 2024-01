Eurostar ouvre la vente de billets vers Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

Eurostar met en vente à partir de ce mercredi les billets pour se rendre aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été, annonce l'entreprise ferroviaire à grande vitesse.

Les amateurs de sport peuvent désormais se procurer un billet pour des voyages compris entre le 21 juillet et le 9 septembre, avec des prix à partir de 49 euros pour un aller simple depuis Bruxelles et à partir de 50 euros au départ de Liège et Anvers.

La compagnie ferroviaire met également en circulation des trains démarrant tôt le matin (dès 6h) et tard le soir (jusqu'à 23h45), pour que les amateurs de sport puissent venir encourager leurs équipes et athlètes préférés sans avoir à passer la nuit sur place, explique-t-elle.