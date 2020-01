Existe-t-il des sports meilleurs que d'autres pour les femmes? Catherine Lallemand, une athlète de haut niveau, livre ses conseils (vidéo)

C'est la journée internationale du sport féminin aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le sport au féminin? Et si vous n'êtes pas sportive, pourquoi faut-il vraiment s’y mettre ? Pour vous convaincre, nous avons invité ce midi, dans le "RTL INFO Bienvenue", l'athlète de haut niveau, Catherine Lallemand.

Aujourd'hui, elle est coach, mais dans sa carrière, elle a gagné 4 fois les 20 km de Bruxelles, elle a été championne de Belgique de cross et 15ème au championnat du monde.

Pourquoi existe-t-il une journée internationale dédiée au sport féminin ? Il y a quoi de différent avec le sport masculin ?

"La principale différence est la médiatisation et l’accessibilité pour et dans le sport. On le sait le sport masculin est très médiatisé et l’existence d’une journée telle qu’aujourd’hui va permettre d’avoir une vision différente sur le sport et de mettre la femme sportive sous un angle différent. C’est l’occasion de démystifier aussi certaines disciplines."

Y a-t-il des sports meilleurs pour les femmes que d'autres ?

"C’est une question que je me suis beaucoup posée et ma réponse est mitigée. On constate que les femmes vont se diriger spontanément vers des sports plus accessibles à leurs capacités physiques (endurance, souplesse…). Ou alors vers un besoin esthétique. (…) Mais à mon sens, il n’y a pas un sport qui est mieux ou moins bon pour les femmes."

Quels sont les bienfaits du sport pour la santé ?

"La première chose est qu’on peut plus vite avoir une crise cardiaque dans son canapé devant la télévision que dans ses baskets en faisant un jogging. Le sport a des effets très bénéfiques sur la santé. Cela améliore l’endurance, cela diminue le stress, ça augmente l’énergie et permet de diminuer la tension artérielle… C’est bon pour le moral de faire une activité physique. Un cerveau oxygéné est un cerveau qui fonctionne 70% mieux."

Si on n’a jamais été sportive. C'est foutu, où on peut s'y mettre à tout âge ?

"Il n’est jamais trop tard. Le sport peut commencer à tout âge. La première chose est de se rendre chez un médecin faire un "check" médical. Il faut choisir un sport qui n’est pas une contrainte. Comment passer le cap des souffrances des débuts ? En étant encadré par un coach ou en allant dans une salle de fitness…"

Le sport, ce n’est pas forcément aller à la salle de sport qui coûte cher…

"Tout à fait, le plus important pour être en bonne santé, c’est bouger, marcher,… Il y a des sports peu coûteux comme la course à pieds, la natation, la marche nordique… La personne doit se poser la question de savoir quel est son objectif. Avec des objectifs, on avance plus facilement."