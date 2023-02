"On a fait le break puis on a oublié de tuer le match", selon le coach belge Max Bergez

Éliminés en quart de finale des Mondiaux Indoor aux shoot-outs (4-5) par l'Iran, les Indoor Red Lions sont passés très près de la qualification pour le dernier carré. Ils menaient en effet encore 5-3 à 5 minutes du terme et d'un but d'écart 2 minutes plus tard, avant de se faire remonter au score 5-5 dans les derniers moments et devoir disputer la cruelle séance de shoot-outs.