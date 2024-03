Federica Brignone remporte le slalom géant de Are et retarde le sacre de Lara Gut-Behrami

Le 10e et avant-dernier slalom géant de la Coupe du monde féminine de ski alpin a été enlevé par Federica Brignone, samedi en début d'après-midi à Are en Suède.

Gut-Behrami, 32 ans, a manqué d'un rien l'assurance de décrocher le petit globe de slalom géant, le premier de sa carrière. Elle possède 745 points pour 650 à Brignone et 561 à Hector. Il ne reste plus qu'un slalom géant à disputer le 17 mars à Saalbach. Avec 95 points d'avance (il n'y a plus que 100 points à gagner), une 24e place sera suffisante à la Tessinoise de 32 ans pour s'offrir la Coupe du monde de la spécialité.

La Suissesse peut remporter trois autres coupes du monde: le gros globe du classement général, qui serait son second après celui de 2016, et les petits de descente, qu'elle n'a jamais gagné, et de Super-G qu'elle a obtenu à quatre reprises (2014, 2016, 2021 et 2023). Au classement général, Gut-Behrami a 1654 points, 286 de plus que Brignone (1368), alors qu'il ne reste plus que 5 épreuves à disputer et 500 points à gagner.

Mikaela Shiffrin est troisième à 445 points (1209). L'Américaine s'est blessée au genou (entorse) dans la descente de Cortina le 26 janvier et n'a plus disputé de compétition depuis. Elle devrait revenir dimanche à l'occasion du slalom d'Are.