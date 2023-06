Felix Blommaert éliminé à l'épée: "Pas complètement inattendu"

Felix Blommaert a été éliminé dès la phase de poules du tournoi individuel d'escrime à l'épée masculine mardi aux Jeux Européens de Cracovie. Il a concédé quatre défaites en six assauts et n'a pu intégrer le tableau par élimination directe.

"C'était insuffisant. Je suis un peu déçu. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais cette élimination n'est pas complètement inattendue non plus. Ma préparation a été irrégulière à cause des blessures. J'aurais pu le voir venir quelque part, même si j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire le mieux possible. J'espérais passer quelques tours. C'est aussi là que l'on a le plus de chances de créer la surprise. C'est dommage que je n'y sois pas parvenu".

Blommaert, 25 ans, travaille actuellement comme avocat, mais sa vie professionnelle va bientôt prendre un nouveau tournant. En août, il s'envolera pour New York afin de poursuivre ses études universitaires grâce à une bourse. On ne sait pas encore ce que cela signifie pour sa carrière d'escrimeur. "Je n'y suis pas encore, donc je ne sais pas encore quelles sont les possibilités qui s'offriront à moi. Je pourrai toujours faire de l'escrime là-bas, je veux continuer à le faire, mais mes études passent avant tout."