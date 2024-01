Felix Denayer avant le tournoi qualificatif olympique: "Tout le monde voudra nous battre"

Deuxième nation mondiale et championne olympique en titre, la Belgique part en tant que grande favorite de son tournoi qualificatif olympique qu'elle disputera à Valence (Espagne) du 13 au 21 janvier. "Tout le monde voudra nous battre", a reconnu Felix Denayer, le capitaine des Red Lions, dimanche lors d'un point presse à l'aéroport de Zaventem.

"Nous avons suffisamment d'expérience dans le groupe pour ne pas se dire que ça va être facile", a prévenu Denayer. "Nous savons que nous allons jouer contre des équipes qui veulent réaliser leur rêve. Nous étions encore dans la même position il n'y a pas longtemps. Tout le monde voudra nous battre, ce qui ne facilite pas les choses. Mais nous sommes confiants en nos qualités et je trouve que nous avons un groupe complet."

Sur papier, ce tournoi qualificatif olympique ne devrait être qu'une formalité pour les Red Lions. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place seront qualifiés pour les JO.

Les Lions veulent aussi utiliser ce tournoi comme préparation pour les Jeux Olympiques. "Dans notre situation, c'est mieux de jouer un maximum de matches afin d'être affutés. Nous n'avons pas beaucoup de moments où nous jouons des matches où il y a de la tension et de la pression. Cela aide à mettre les petits détails en place."

Denayer, comme Dohmen et Charlier, pourrait disputer cet été ses cinquièmes Jeux. Un constat auquel le capitaine des Red Lions ne prête cependant pas beaucoup d'attention à ce stade. "Je ne regarde pas souvent en arrière. L'essence du sport de haut niveau, c'est au contraire de toujours regarder vers l'avant. Ça ne change pas. On se concentre sur ce tournoi, obtenir ce ticket et puis ce sera Paris, mais il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là."