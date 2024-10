Fenerbahce, avec Meesseman et Allemand, remporte la Supercoupe d'Europe

Fenerbahce, avec Emma Meesseman et Julie Allemand, a remporté la Supercoupe d'Europe de basket féminin face à Besiktas (79-63) jeudi à Istanbul. La rencontre avait débuté mercredi mais avait été interrompue puis reportée à cause d'incidents provoqués par des supporters.

Mercredi, des supporters des deux camps ont lancé des pétards sur le parquet après un peu moins de deux minutes de jeu, forçant les arbitres à renvoyer les deux équipes au vestiaire. Après plus d'une heure d'interruption, la faute à des affrontements en tribunes, la rencontre a été reportée à jeudi et à huis clos.

La partie a donc repris jeudi. Après avoir été mené de quatre points au repos, Fenerbahce a accéléré en seconde période avec notamment 14 points et 6 rebonds d'Emma Meesseman et 7 points et 4 assists de Julie Allemand, arrivée cet été dans le club stambouliote. Fenerbahce était devenu l'année passée le premier club turc à remporter la Supercoupe.