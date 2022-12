Fenerbahce et Emma Meesseman s'imposent contre Bourges au basket

(Belga) Fenerbahce et Emma Meesseman se sont imposés 83-64 contre les Françaises de Bourges mercredi pour la 7e journée du groupe A de l'Euroligue féminine de basketball.

Meesseman, 29 ans, a compilé 13 points, 8 rebonds et 3 assists en 25 minutes passées sur le terrain. Natasha Howard a elle terminé meilleure marqueuse de la rencontre côté turc avec 19 points. Avec cette victoire, la cinquième en sept matches, Fenerbahce prend provisoirement la tête du groupe A avec 12 points, un de plus que les Polonaises de Polkowice qui affronte les Hongroises de Szekszard mercredi à 19h00. Jeudi, Kangoeroes Malines reçoit les Turques de Mersin pour la 7e journée du groupe B. Les Malinoises occupent actuellement la 8e et dernière place avec 7 points. Les quatre premières des deux groupes se qualifient pour les quarts de finale. (Belga)