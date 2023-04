Fenerbahce rétablit l'égalité sur le parquet de l'Olympiacos

Après avoir mené toute la rencontre, les Grecs, derrière Aleksandar Vezenkov (18 points), ont été rattrapés en début de quatrième quart-temps. Fenerbahce, avec ses trois Américains Carsen Edwards (16 pts), Nigel Hayes (15 pts) et Johnathan Motley (15 pts), a fait preuve de résilience pour prendre l'avantage et tenir en fin de rencontre.

Les Catalans ont pu s'appuyer sur les ailiers Jan Vesely et Nikola Mirotic, qui ont combiné 48 points et 10 rebonds, et Nicolas Laprovittola à la distribution (11 assists). Le scoring était plus réparti du côté lituanien, avec cinq joueurs entre 7 et 11 points derrière Ignas Brazdeikis (20 pts).

Le troisième acte de ces deux confrontations aura lieu le 3 mai prochain. Kaunas recevra le Barça à 19h00 (heure belge) tandis que l'Olympiacos ira visiter Fenerbahce à 19h45 (heure belge).

Hier soir, le Partizan Belgrade a porté son avance à 2-0 sur le parquet du Real Madrid (80-95) après une spectaculaire bagarre générale qui a mis fin à la rencontre prématurément. Monaco a égalisé à un manche partout après sa victoire face au Maccabi Tel-Aviv (86-74).