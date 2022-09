FIBA Europe Cup - Anvers battu par le Sporting CP en finale de son groupe qualificatif

(Belga) Anvers s'est incliné 98-85 face au Sporting Portugal en finale de son groupe qualificatif en FIBA Europe Cup de basket (messieurs), vendredi à Mitovica, au Kosovo.

Reggie Upshaw et Darry Woodson ont chacun marqué 19 points, mais c'était insuffisant face aux Portugais, emmenés par Marcus LoVett Jr, meilleur marqueur avec 32 points, et Derrick Fenner Jr (24 points). C'est donc le Sproting CP qui rejoindra le groupe G en saison régulière avec les Polonais d'Anwil Wloclawek, les Finlandais de Karhu Basket et les Hongrois d'Egis Kormend. Anvers peut a encore une chance de jouer la saison régulière en terminant parmi les trois finalistes repêchés. Kangoeroes Malines est lui directement dans cette phase régulière. Les Malinois figurent dans le groupe A avec Oradea (Rou), et deux équipes venant de ces qualifications. (Belga)