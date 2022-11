FIBA Europe Cup - Anvers quitte l'Europe par une défaite à Hapoël Haïfa

(Belga) Déjà éliminés, les Giants d'Anvers ont été battus en déplacement à Hapoël Haïfa 75 à 64 (mi-temps: 36-35) pour le compte de la 6e et dernière journée de la FIBA Europe Cup de basket (messieurs), mardi en Israël.

Les Anversois terminent à la 3e place de leur poule B alors que seules les deux premières équipes - Hapoël Haïfa et les Turcs de Gaziantep - se qualifient pour le 2e tour, disputé en quatre groupes de quatre. L'Américain Royce Hamm aura été le meilleur réalisateur côté anversois avec 16 unités au compteur, captant six rebonds. Son compatriote Brandon Anderson a rajouté 11 points et 5 assists. Thijs De Ridder a lui terminé avec 9 points et 9 rebonds. Ivica Skelin, le coach croate d'Anvers, a surtout pu travailler ses automatismes pour peaufiner les intégrations des Américains Spencer Butterfield (11 points mardi) et Desonta Bradford (2 points, 3 rebonds, 3 assists), arrivés respectivement il y a trois et deux semaines avant de recevoir Charleroi en BNXT League vendredi. (Belga)