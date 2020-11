FIBA Europe Cup - Le format de la compétition modifié, Mons-Hainaut jouera dans une bulle fin janvier

(Belga) La FIBA, qui organise l'Europe Cup, a annoncé lundi la modification du format de la compétition dans laquelle est engagé Mons-Hainaut. Le club belge disputera, dans une bulle, la phase de groupes fin janvier dans une ville encore à déterminer.

Mons-Hainaut, battu au dernier tour qualificatif pour la Ligue des Champions de basket, a été reversé en FIBA Europe Cup. Les Renards de Vedran Bosnic affronteront Reggio Emilia (Italie), Egis Körmend (Hongrie) et Iraklis (Grèce) dans la poule A de la compétition, du 26 au 29 janvier 2021. Après trois matches, contre six comme c'était initialement prévu, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale, à l'instar des quatre meilleurs troisièmes. Les huitièmes et quarts de finale se joueront sur un match sec, une nouvelle fois dans une bulle, du 23 au 25 mars 2021. Enfin, le Final Four se tiendra dans une bulle du 23 au 25 avril 2021. La compétition dames a aussi été modifiée. Castors Braine et Wavre-Ste Catherine, qui sont dans le même groupe, ainsi que Phantoms Boom, disputeront la phase de poules du 19 au 22 janvier 2021 dans des bulles. Avant ça, deux autres clubs belges, Namur et Kangoeroes Malines, tenteront de se qualifier lors d'un match unique prévu le 16 décembre. Les Malinoises défieront les Espagnoles de Clarinos de la Laguna alors que les Namuroises croiseront la route des Luxembourgeoises du BBC Grengewald Hueschtert. Les huitièmes et les quarts de finale, auxquels accèderont les deux premiers de chaque groupe, se joueront du 16 au 18 mars 2021. Le Final Four est programmé du 9 au 11 avril 2021. (Belga)