FIBA Europe Cup: Mons s'impose pour l'honneur face à Anvers

(Belga) Mons s'est imposé mercredi soir, à domicile, face aux Giants d'Anvers (86-82) pour le compte de la 6e journée en FIBA Europe Cup.

Avant le début de cette rencontre, Mons était déjà officiellement éliminé de la FIBA Europe Cup tandis qu'Anvers possédait déjà son ticket pour le prochain tour de la compétition. C'est donc pour l'honneur que les deux clubs belges s'affrontaient ce mercredi soir. Après une première mi-temps plutôt équilibrée (17-17 et 43-37 à la pause), les Montois accéléraient au retour des vestiaires, sous l'impulsion de David Nichols (15 points), pour faire la différence (68-53) et s'imposer 86-82. Au classement, Mons termine quatrième et dernier de son groupe avec 2 victoires et 4 défaites. Anvers prend la 2e place, derrière les Portugais du Sporting Portugal, avec un bilan de 3 victoires pour 3 défaites, et se qualifie pour le deuxième tour de la compétition. De son côté, Elias Lasisi et les Allemands de Crailsheim se sont imposés face aux Grecs de Peristeri (78-55). Le Belge termine la rencontre avec 8 points, 2 rebonds et 2 passes en 21 minutes. Crailsheim termine premier de son groupe (4 victoires et 2 défaites) et se qualifie pour le prochain tour. Hans Vanwijn et les Espagnols de Saragosse l'ont emporté de justesse face aux Italiens de la Reggiana (82-77). L'international belge termine la rencontre avec 5 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception en 26 minutes. Malgré cette victoire, Saragosse termine 3e de son groupe (2 victoires et 4 défaites) et est éliminé de la compétition. Les deux premiers de chaque groupe, composé de quatre formations, sont qualifiés pour le deuxième tour de la FIBA Europe Cup. (Belga)