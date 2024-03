"Fière de sa course", Hanne Desmet critique une disqualification "injustifiée"

Disqualifiée en finale du 1.000m aux championnats du monde de shorttrack dimanche, Hanne Desmet s'est dite "fâchée contre l'arbitre mais fière de sa course" à l'issue de la compétition. La patineuse anversoise avait remporté la course avant que le résultat ne soit annulé, et qu'elle ne soit pas autorisée à disputer le 'replay' pour le titre mondial.