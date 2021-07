Fight Night de Roosdael - Meriton Karaxha, Geram Eloyan et Montasar Mechri victorieux avant la limite

(Belga) La Fight Night de boxe organisée par Ezzedine Laggoune, s'est finalement tenue en salle devant six cents spectateurs et non en plein air, vu les circonstances atmosphériques, vendredi soir au Belleheide Center de Roosdael.

Le très ambitieux welter d'origine albanaise de Saint-Nicolas, Meriton Karaxha (29 ans, 29 victoires, 5 défaites et 3 nuls), a battu le Hongrois Gyorgy Mizsei (27 ans, 27 victoires, 29 défaites et 1 nul) par k.o technique, au 5e des huits rounds du combat qui figurait en haut de l'affiche de la réunion. Mizsei, qui fut jadis champion de l'Union européenne, avant d'être détrôné par Jean-Pierre Bauwens, a en effet été délivré de son calvaire par l'arbitre Jean-Pierre Van Imschoot qui a arrêté le combat, alors qu'il était une nouvelle fois à terre. Champion intercontinental IBO, Karaxha, qui devrait disputer le championnat du monde le 23 octobre à Abu Dhabi ou aux Etats-Unis, lors d'une réunion où Floyd Mayweather est annoncé comme tête d'affiche, a effectué un bon combat de préparation dans cette optique. La Waeslandien partira en stage outre-Atlantique, le mois prochain. Geram Eloyan (29 ans) et Montasar Mechri (26 ans), qui est remonté sur un ring après deux ans et demi d'absence, vendredi au Roosdaal Palace, sont par ailleurs respectivement devenus champions de la Ligue Flamande des plumes (entre 55,338 et 57,152 kg) et des super-moyens (entre 73,028 et 76,205 kg). Tous les deux devaient pour cela battre des boxeurs de l'Est. Le Hongrois Tibor Nadori n'a pas atteint le 4e round face à Eloyan, dont c'est la septième victoire, pour une seule défaite, tandis que le Bosnien Nikola Matic, qui est resté assis dans son coin à l'appel de la 7e reprise, s'est montré plus résistant face à l'ancien champion de Belgique amateurs Mechri, désormais invaincu en six combats (Belga)