Finale de la Coupe des Nations - Guéry: "Je savais que si je ne faisais pas d'erreur, Quel Homme n'en ferait pas non plus"

(Belga) Après la médaille d'argent ramenée en août des Mondiaux de Herning au Danemark, Jérôme Guéry et Quel Homme de Hus ont de nouveau décroché une médaille mondiale, en or cette fois, avec l'équipe belge en finale de la Coupe des Nations dimanche à Barcelone.

Guéry a été le dernier cavalier belge à s'élancer, après Koen Vereecke sur Kasanova de la Pomme, Grégory Wathelet sur Iron Man, Gilles Thomas sur Calleyrama. Son parcours sans faute a permis à la Belgique de monter sur la plus haute marche du podium. "Je savais que si ne faisais pas d'erreur, Quel Homme n'en ferait pas non plus", a déclaré Jérôme Guéry. "Ce n'est pas la première fois que je dois conclure avec Quel Homme. Je savais que je devais faire un sans faute pour la victoire et la qualification pour Paris. J'avais donc un double objectif. Mon prochain grand objectif sera d'aller aux Jeux de Paris avec Quel Homme. Les deux prochaines années, il faudra le maintenir au meilleur de sa forme, mais je n'ai aucun doute à ce sujet". Malgré ses bons résultats en 2022, le Namurois ne s'attend pas à nommé pour le titre de Sportif de l'année. "Nous avons beaucoup de champions dans de nombreuses disciplines dans notre petit pays. Je vais juste continuer à travailler dur pour mon pays et on verra ce que cela donnera. Aujourd'hui, c'est la victoire et la qualification pour Paris. Je vais en profiter quelques heures mais demain, je vais recommencer à travailler dur". (Belga)