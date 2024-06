Finale NBA: Boston rêve d'un 18e titre record face à Dallas et Luka Doncic

Les Boston Celtics et leur impressionnant collectif débutent jeudi à domicile la finale NBA qui peut leur permettre de décrocher un 18e titre record, face aux Dallas Mavericks du flamboyant Luka Doncic.

Meilleure équipe de la saison régulière (64 victoires - 18 défaites), ce qui lui offre l'avantage du terrain en finale, Boston a foncé lors des play-offs avec deux succès 4-1 contre Miami puis Cleveland, avant un "sweep" (coup de balai) 4-0 contre Indiana. Plus fort encore, les "C's" sont restés invaincus à l'extérieur en six matches.

Les Celtics espèrent soulever le trophée Larry O'Brien pour la première fois depuis 2008 et le succès du trio Kevin Garnett/Paul Pierce/Ray Allen. Toutes les planètes semblent alignées.

Armé d'un cinq majeur terrifiant (Jrue Holiday, Derrick White, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis), Boston peut aussi s'appuyer sur son expérience, après une défaite en finale en 2022 contre les Golden State Warriors, puis un crève-coeur en finale de conférence l'an passé contre Miami.

"Les gens pensent que l'on est dans la continuité des années précédentes. Mais nous sommes une équipe différente... On a connu trois entraîneurs en cinq ans. Et le temps a passé, on a gagné de l'expérience, je pense qu'on est prêts à donner le meilleur de nous-mêmes", a assuré Jaylen Brown, nommé meilleur joueur de la finale de conférence Est.

Après la période Brad Stevens (2013-2021), Ime Udoka n'avait tenu qu'une seule saison avant son remplacement par le jeune Joe Mazzulla (35 ans) à l'automne 2022.