Finale NBA: Nikola Jokic, unique en tous points

Son parcours improbable, son QI basket hyper-élevé, ses mains d'or, son allure pataude, son détachement aux choses, son humour subtil et ses plaisirs simples font de Nikola Jokic, meilleur joueur du monde, sacré champion avec Denver, la plus anti-star des stars du basket.

"Je ne pensais pas jouer en NBA quand j'ai commencé le basket", avoue, penaud, Jokic en 2021 tout juste désigné MVP. Et pour cause... Né le 19 février 1995 à Sombor, bourgade du nord de la Serbie, le jeune Nikola aime bien la balle orange, mais pas plus que le water-polo et le volley-ball, et bien moins que les chevaux, sa grande passion. Ou faire le pitre en classe.

"Les enseignants m'aimaient parce que je faisais toujours des bêtises. J'appréciais les mathématiques, l'histoire, c'est à peu près tout. En revanche, je n'aimais pas les activités physiques. J'étais plus grand que les autres et plus gros aussi. Je n'arrivais pas à faire une seule pompe", raconte-t-il.

Il faut dire que Nikola carbure au soda, jusqu'à trois litres par jour. Quant il intègre à 17 ans le KK Mega Basket à Belgrade, il pèse 135 kilos et est encore loin d'atteindre sa taille adulte (2,11 m).