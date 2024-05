Flamme olympique et nouveau mémorial, Omaha Beach lance les festivités du 80e anniversaire du D-day

Le passage de la flamme olympique à Omaha Beach jeudi a été marqué par le galop de la cavalière Pénélope Leprévost, flambeau en main, et passant près d'un nouveau mémorial en hommage aux ancêtres des Navy Seals américains.

La cavalière et l'humoriste Nicolas Canteloup ont porté la torche à cheval sur cette plage où un millier d'Américains sont tombés dès les premières minutes du Débarquement le 6 juin 1944, jusqu'au cimetière militaire de Colleville-sur-Mer.

A mi-chemin, les deux porteurs de la flamme sont passés devant un monument, encore bâché avant son inauguration vers 11h par différents militaires en tenue.

Le "monument dédié aux unités de démolition de combat naval (NCDU Naval combat destruction unit, en anglais NDLR) et aux scouts et raiders" est composé de plusieurs panneaux explicatifs, avec des photos du Débarquement et des ouvrages défensifs d'époque que ces unités ont fait exploser permettre aux vagues d'assaut de progresser.