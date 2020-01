Flanders Swimming Cup - Valentine Dumont réussit le minimum pour l'Euro sur 200 mètres nage libre

(Belga) Valentine Dumont a signé le temps limite sur 200 mètres nage libre pour le prochain Euro de natation disputé à Budapest du 11 au 17 mai. Dimanche à Anvers, lors de la Flanders Swimming Cup, la Belge de 19 ans a nagé en 1:59.32, soit 15 centièmes de mieux que le minimum requis pour le rendez-vous hongrois.

La pensionnaire du Namur Olympic Club a terminé troisième de la finale derrière la Britannique Freya Anderson (1:56.06) et l'Allemande Annika Bruhn (1:59.29). Seconde Belge engagée dans la finale A, Lana Ravelingien (BRABO) a terminé 5e en 2:02.02. A noter que Valentine Dumont possède le record de Belgique de la distance en 1:58.35. En fin de programme, Valentine Dumont et Lana Ravelingien ont, avec Juliette Dumont et Lotte Goris, établi un nouveau record de Belgique du 4x100 mètres nage libre en 3:43.11. Louis Croenen (SHARK) a terminé 2e de la finale du 200 mètres papillon en 1:58.96, quatre centièmes derrière le Danois Viktor Bromer et loin de son record national (1:55.39). Il fallait nager en 1:58.15 afin de réussir le minimum pour Budapest. La finale du 100 mètres nage libre a vu Thomas Thijs (ZGEEL) terminer 3e en 49.80, juste devant Sébastien De Meulemeester (BRABO), 4e ex æquo en 50.14. Alexandre Marcourt (TRUST) a pris la 6e place en 50.16. Le temps requis pour l'Euro est de 49.13. Lotte Goris (BRABO) a échoué à 1.01 de l'Euro en signant le temps de 4:14.27 en finale du 400 mètres nage libre. Elle a terminé 2e derrière la Britannique Holly Bibbott (4:13.74). Fanny Lecluyse (DM) devait disputer la finale du 200 mètres brasse mais n'était pas au départ dimanche. Sur Instagram, l'ondine a expliqué qu'elle était "malade et sans énergie".