Fleur Verdonck déclare forfait pour les Mondiaux

A Doha, Fleur Verdonck devait disputer le 100 m dos en individuel et le relais 4x200 m libre (avec Valentine Dumont, Camille Henveaux et Lotte Vanhauwaert) et les 4x100 m 4 nages (avec Florine Gaspard, Valentine Dumont et Roos Vanotterdijk).

En l'absence de Fleur Verdonck, la délégation belge pour Doha se composera de douze nageurs (dix en grand bassin, Logan Vanhuys en eau libre et Renaud Barral en natation artistique).