Florent Mabille en forme avant d'aborder ses premiers Jeux : "J'espère courir"

Depuis le meeting de Ninove le 20 juillet, où il a signé deux records personnels, sur 200m (20.74) et 400m (45.45), Florent Mabille a refait un bloc d'entraînement. "Depuis mon arrivée à Paris, j'ai continué tranquillement ma préparation pour être fin prêt. Je me sens bien et en forme."

"Tout le monde dans l'équipe veut courir. Pour l'instant, on ne sait pas qui sera aligné. Le sélectionneur (Jacques Borlée, ndlr) aura le dernier mot. Personnellement je veux aussi que l'équipe se qualifie donc je préfère qu'on mette la meilleure équipe possible", a expliqué le Belge de 27 ans mercredi au village olympique.

Le Bruxellois a évoqué la forte concurrence au sein d'une équipe championne du monde en salle cet hiver. "On est cinq sous les 45.50, c'est quand même bien. Et Kevin, qui n'a pas beaucoup couru, vaut clairement sous ce chrono aussi. On a un super réservoir. On se tire tous vers le haut et chacun apporte quelque chose. Sans oublier Jacques, qui fait toujours de très bons choix. Il nous a ramené beaucoup de médailles."

Champion d'Europe à Rome où il a couru en séries, Florent Mabille est revenu sur ce titre continental. "C'était vraiment incroyable, j'ai crié comme un fou devant la finale. Jamais je n'ai imaginé ça, moi qui courrais encore en 49 secondes il y a cinq ans. Ça me donne envie de faire plus. Je sais pourquoi je travaille si dur", a ajouté Mabille, convaincu d'avoir encore une marge de progression.

Après trois 4e places (2008, 2016, 2021) et une 5e place (2012), les Tornados sont en quête d'un podium olympique.