Florine Gaspard, Lander Hendrickx et Jasper Aerents en demi-finales de l'Euro de natation en petit bassin

(Belga) Florine Gaspard (50 m brasse), Lander Hendrickx (200 m dos) et Jasper Aerents (100 m nage libre) se sont qualifiés pour les demi-finales des championnats d'Europe de natation en petit bassin, samedi matin à Kazan en Russie.

Florine Gaspard a pris la 2e place de la 2e série du 50 m brasse en 30.38 (nouveau record personnel), soit le 11e chrono des séries, dominées par l'Italienne Benedetta Pilato (29.62). La Bastognarde, éliminée en demi-finales du 100 m brasse mardi, disputera les demi-finales du 50 m brasse samedi (17h41). Les 18 meilleurs chronos décrochent un ticket pour les demies, avec une limite de deux par pays. Lander Hendrickx, 6e de la 1e série du 200 m dos, a lui signé le 16e temps du plateau en 1:56.97. Sa demi-finale est prévue samedi (18h39). Le Louvaniste, détenteur du record de Belgique (1:53.75), avait été éliminé en séries du 400 m libre mardi. Jasper Aerents, sorti en demi-finales du 50 m libre mercredi, se retrouve lui en demi-finales du 100 m libre après s'être classé 5e de la 5e série en 47.63, soit le 17e temps des engagés, dont le plus rapide a été le Russe Kliment Kolesnikov (45.88). Son record personnel est de 47.24. Les demi-finales du 100 m nage libre sont programmées samedi soir (18h09). Quatrième membre de la délégation belge présente dans la capitale du Tatarstan, Lucie Hanquet avait été éliminée en séries du 1.500 mètres nage libre jeudi malgré un nouveau record personnel ( 16:27.54). La nageuse du Cercle Royal de Natation Arlonais, qui vit dans la ville suédoise de Göteborg, avait disputé sa première course à ce niveau mardi sur le 800 mètres libre, où elle a été éliminée en séries. La Belgique, deux médailles lors de l'édition 2017 à Copenhague grâce à Pieter Timmers (argent sur 100 libre) et Fanny Lecluyse (bronze sur 200 brasse), reste sur une édition 2019 sans aucun podium. L'ondine des Dauphins Mouscronnois est aussi la dernière championne d'Europe belge en petit bassin avec un titre acquis à Netanya en 2015 sur le 200 mètres brasse (Belga)