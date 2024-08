Florine Gaspard a vécu "une expérience folle" pour ses premiers Jeux

Gaspard a réalisé le 15e temps des 16 engagées en 24.82 alors qu'elle avait nagé en 24.69 en séries, à 4 centièmes de seconde de son record de Belgique. "Je me sentais un peu mieux donc j'étais étonnée de voir le temps. J'ai fait une meilleure fin de course et je pensais avoir nagé plus vite mais ce n'est pas grave. Même si j'ai moins bien nagé, cela reste un de mes meilleurs chronos de la saison. J'ai pris beaucoup de plaisir et c'était une expérience folle. Faire une demi-finale aux Jeux Olympiques, c'est génial."

Spécialiste du 50 m brasse, discipline absente aux Jeux, Gaspard s'était rabattue sur le 50 m libre pour participer à ses premiers JO. "J'étais venue en me disant que je ne ferais qu'une course mais je suis contente d'avoir fait une demi-finale. Cela me donne de la motivation pour la suite. J'ai plein de nouveaux objectifs en tête et Los Angeles (en 2028, ndlr.) sera peut-être encore plus incroyable. Je peux dire que je suis olympienne, c'était mon rêve de petite fille. Et j'espère que cette petite fille est fière de moi", a conclu Gaspard.