Fond: Manificat a fait à Oslo ses adieux à la Coupe du monde

Manificat s'est classé 47e du 50 km style classique, l'une des épreuves les plus prestigieuses du circuit mondial, remporté en 2 h 06 min 50 sec par le quintuple champion olympique norvégien Johannes Klaebo devant quatre de ses compatriotes.

Maurice Manificat, l'un des plus beaux palmarès du ski de fond français, a disputé à 37 ans sa dernière course en Coupe du monde, dimanche à Oslo.

Celui qui a succédé dans le rôle de leader des Bleus à Vincent Vittoz, a été vice-champion du monde du 15 km style libre en 2015 à Falun (Suède) et a remporté dix victoires en Coupe du monde, la dernière en 2019.

A son palmarès figure quatre médailles olympiques, toutes en bronze, en 2014 (relais 4x10 km), 2018 (relais 4x10 km et sprint par équipes) et 2022 (relais 4x10 km).

"Momo" a terminé à la 5e place du classement général de la Coupe du monde en 2010 et 2016. Il était encore 6e mondial en 2021, mais ses trois dernières saisons ont été perturbées par des pépins physiques et une méforme qui l'ont rélégué cet hiver en équipe de France B et privé d'une bonne partie de la Coupe du monde.

Manificat ne va toutefois pas raccrocher les skis: il va se concentrer sur les épreuves de longue distance et autres marathons.