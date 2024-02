Foot/Racisme: Vinicius fait l'éloge de Colin Kaepernick, "une source d'inspiration"

"Aujourd'hui a été une journée très, très spéciale pour moi. Entendre et connaître l'histoire d'un homme qui s'est tant battu contre le racisme a été inoubliable. Merci beaucoup Colin", a déclaré Vinicius dans un message publié sur son compte Instagram.

En légende d'une photo des deux hommes échangeant leurs maillots, Vinicius a ajouté que "l'histoire" de Kaepernick "est une véritable source d'inspiration".

"Cette journée et ma conversation avec Colin auront un grand impact sur ma vie future, afin de rendre ce monde meilleur et plus égalitaire", a conclu l'attaquant du Real Madrid, qui a récemment été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco pour l'éducation pour tous.

Kaepernick, qui n'a plus joué en NFL depuis 2017, aucune franchise ne l'ayant recruté après la fin de son contrat avec San Francisco, a pour sa part salué, via ses réseaux sociaux, "son frère Vinicius (qui) est en train de changer le monde, tout en étant l'un des meilleurs dans ce qu'il fait. Il est toujours génial".