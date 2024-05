Francesco Patera battu aux points par Gary "The Diva" Cully samedi à Leeds

L'ancien champion d'Europe Francesco Patera, 31 ans, figurait à l'affiche de la réunion de samedi à la First Arena de Leeds, en marge de la revanche entre Josh Taylor et Jack Catterall, plus de deux ans après leur mémorable combat de Glasgow pour le titre unifié des super-légers (entre 61,234 et 63,502 kg). Le dernier cité l'a emporté aux points, 117-111, 117-111, 116-113, mais aucune ceinture n'était cette fois en jeu.