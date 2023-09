Fred Kerley change de coach avant les Jeux Olympiques et rejoint Quincy Watts

"Choisir le changement est toujours risqué, d'autant plus en année olympique. Mais je sentais le besoin de parier sur moi-même (...) et ça voulait dire chercher les conseils de COACH WATTS. Je lui fais confiance pour aller chercher la meilleure version de moi-même pour la saison la plus importante de ma carrière", écrit Kerley sur ses réseaux sociaux.

Ancien coureur de 400 m, médaillé de bronze mondial en 2019, Kerley a atteint le sommet du sprint avec un titre mondial sur 100 m en 2022 devant son public à Eugene, accompagné par l'entraîneur grenadien Alleyne Francique.