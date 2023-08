Gabriel De Coster 5e en finale espoirs du K1 à Cracovie, Maxime Aubertin 8e

Gabriel De Coster et Maxime Aubertin se sont classés respectivement 5e et 8e de la finale des Championnats du Monde espoirs (U23) de kayak slalom, vendredi à Cracovie, en Pologne.

Tous deux ont passé avec succès le cap des demi-finales en matinée. De Coster s'est classé 3e et Aubertin 6e pour rejoindre les 10 finalistes. En finale, le premier commettait une erreur technique lors de la négociation du rouleau amenant à la dernière porte, où il perdra environ 3 secondes l'emmenant à la 5 place. Aubertin touchait lui la 2e et la 21e et dernière porte, terminant 8e, à plus de 6 secondes du vainqueur français Léo Vuitton. Deux autres Français, Anatole Delassus et Titouan Castryck, ont complété le podium masculin.

Chez les espoirs filles, Janina Kriesinger s'est arrêtée avec une 16e place en demi-finale du K1, alors que seules les 10 premières rejoignaient la finale. Elorri Erdoïs a quant a elle été éliminée après ses deux run de qualification du C1 (canoë slalom).