Gabriella Willems , battue en quarts par l'Allemande Butkereit, va en repêchages

Si elle ne peut plus rêver de titre olympique, Gaby Willems peut encore monter sur la 3e marche du podium et obtenir la médaille de bronze, via les repêchages. Il lui faudra pour cela gagner deux combats. Le premier l'opposera à la perdante du quart de finale entre l'Autrichienne Michaela Polleres, 3e mondiale, et la Française Marie-Eve Gahie, 9e mondiale.