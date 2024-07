Gabriella Willems en bronze: "Cette médaille vaut plus que tout ce que j'ai perdu"

La Liégeoise, 27 ans, revient de deux opérations aux ligaments croisés du genou droit, dont une qui lui a coûté les Jeux de Tokyo en 2021, et d'une grosse blessure à l'épaule.

"C'est incroyable, si on m'avait dit que cela se terminerait comme ça, je suis super contente. Je n'ai pas beaucoup de mots et je ne réalise pas encore", a commenté Gabriella Willems en zone mixte. "Il y a vraiment beaucoup de travail derrière cette médaille, beaucoup d'acharnement et de persévérance. C'était un long parcours. J'ai eu beaucoup de blessures qui m'ont privé de plusieurs championnats d'Europe et du monde aussi. Je n'avais aucune médaille encore. Mais après aujourd'hui, cela vaut plus que tout ce que j'ai perdu."