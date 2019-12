Gala du Sport 2019 - Joachim Gérard, athlète paralympique de l'année: "encore plus heureux qu'en 2013"

(Belga) Elu Paralympique de l'année, six ans après un premier titre, le joueur de tennis en fauteuil roulant Joachim Gérard a savouré d'avantage son titre samedi à Schelle. "En 2013, j'avais réussi un bon résultat au bon moment, au terme de ma première saison pro, mais il n'y avait pas eu cette année-là de grandes performances belges au niveau paralympien. Ce ne fut pas le cas cette année, où je suis récompensé pour l'ensemble de mes résultats de l'année."

"Etre élus auprès des médias c'est important. Cela met en évidence la notoriété que j'ai en Belgique et mes résultats. Malgré ma saison moyenne en simple, je gagne le titre grâce une très bonne année en double. Cela va me motiver pour gagner encore ce trophée l'année prochaine." "Je travaille pour arriver au mieux en Grand Chelem pas comme ces dernières années. J'étais prêt physiquement mais pas mentalement. Je pense que c'est sur ce plan que j'ai le plus de progression possible même si on peut toujours améliorer son physique et son tennis." "Les Jeux sont en ligne de mire mais les Grands Chelems seront aussi présents. Et je participerai à tout avec l'envie de gagner", a ajouté le Bruxellois. (Belga)