Galatasaray et Lattes-Montpellier qualifiés pour les quarts de finale

Les Turques du Galatasaray Istanbul et sa paire d'arrières belges Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader se sont inclinées (85-91) à domicile contre les Polonaises de Gorzow ce jeudi à l'occasion de leur match retour des huitièmes de finale de l'EuroCoupe de. basket. Grâce à son succès du match aller (73-87), le Galatasaray est néanmoins qualifié à l'average et affrontera Gérone en quarts de finale. De son côté, Lattes-Montpellier, le club de Kyara Linskens, s'est imposé (79-69) face à Sassari et disputera également les quarts de finale, face au Besiktas Istanbul.