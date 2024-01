Galatasaray et Montpellier en ballottage favorable

Les Turques du Galatasaray Istanbul et leur paire d'arrières belges Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader se sont nettement imposées (73-87) chez les Polonaises de Gorzow jeudi à l'occasion de leur match aller des huitièmes de finale de l'EuroCoupe féminine de basket. Les deux équipes disputeront le match retour le jeudi 18 janvier à Istanbul. De son côté, Lattes-Montpellier, le club de Kyara Linskens, s'également imposé (66-69) en déplacement à Sassari et disputera également le match retour jeudi prochain.