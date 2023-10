Gand remporte le match d'ouverture de la saison face à Alost

Les Gantois sont entrés parfaitement dans leur rencontre en dominant de la tête et des épaules le premier set (14-25). Touché dans son orgueil, Alost a montré une excellente réaction en étant plus consistant dans le jeu (25-19), mais ce sont bien les visiteurs qui ont affiché le plus d'envie et de justesse dans les deux sets suivants (19-25; 21-25).

Une victoire de Gand confirmant que cette formation sera un potentiel outsider d'un championnat dont les favoris sont Maaseik et Roulers.