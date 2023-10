Gand s'impose de justesse face à Kladno mais devra se méfier lors de la manche retour

Ambitieux au moment d'entamer les débats en ce milieu de semaine à domicile, Gand ne se laissait pas surprendre en prenant le contrôle de la rencontre et remportant la première manche (25-22). Mais Kladno montrait, dans la foulée, toute sa justesse pour inverser la tendance et prendre les commandes de la rencontre (17-25, 21-25). La suite de ce duel se voulait indécis et serré, offrant un thriller certain à l'occasion des deux dernières manches remportées par Gand (27-25, 16-14).

Un succès précieux avant la manche retour en Tchéquie, le 1er novembre prochain où Gand devra soit s'imposer, soit au moins remporter deux sets avant de triompher lors du set en or pour poursuivre son aventure en Coupe CEV au stade des seizièmes de finale où Haasrode Louvain est déjà qualifié.