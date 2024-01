Gand s'offre Maaseik et met fin à sa série de six défaites

Au moment de se déplacer en terres gantoises, Maaseik avait le vent en poupe. Après avoir été repêché en Coupe CEV sur la scène européenne, la formation flandrienne aspirait à garder le cap en championnat.

Qui plus est face à une équipe de Gand en plein doute et qui restait sur une série de six défaites de rang. Pourtant, ce sont bien les locaux gantois qui mettaient le tempo lors des premiers sets (25/17, 25/22), prenant les commandes de la rencontre avec mérite. Maaseik se rebiffait dans la troisième manche (23/25), mais cela n'ébranlait pas Gand qui dans le quatrième set dominait tous les échanges (25/11).