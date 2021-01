German Masters de snooker - Judd Trump prolonge son titre après a victoire 9-2 en finale face à Jack Lisowski

(Belga) Le numéro 1 mondial Judd Trump a remporté pour la deuxième année consécutive le German Masters de snooker, dimanche à Milton Keynes, en Angleterre. L'Anglais de 31 ans n'a rien laissé au hasard lors de la finale contre son compatriote Jack Lisowski. Il s'est imposé 9 frames à 2.

A l'issue de la première session, Trump menait 7-1 grâce à des breaks de 56, 65, 72 et 65. "The Ace in the Pack" n'a eu aucune peine à conclure en soirée face à "Jackpot" Lisowski. Trump enlève son 21e grand tournoi, le 4e cette saison après l'Open d'Angleterre, l'Open d'Irlande du Nord et le World Grand Prix. Seuls Ronnie O'Sullivan (37), Stephen Hendry (36), John Higgins (30), Steve Davis (28) et Mark Williams (22) ont plus de titres que lui à leur actif. Lisowski est toujours à la recherche d'un premier titre, il a fini 2e pour la cinquième fois. À la fin de l'année dernière, il a également perdu contre Trump la finale du World Grand Prix (10-7). Trump empoche 80.000 livres (90.000 euros) pour sa victoire, Lisowski a reçu un chèque de 35.000 livres (39.500 euros). (Belga)