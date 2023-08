Giannis Antetokounmpo déclare forfait avec la Grèce

"Tout le monde sait ma passion et mon amour pour l'équipe nationale n'a pas changé et ne changera jamais", a écrit Antetokounmpo. "Depuis la fin de ma saison NBA, j'ai poussé mon corps jusqu'à ses limites pour être le joueur que je dois être pour aider notre équipe à atteindre les objectifs fixés. Après des mois de travail et de nombreuses réunions avec le staff médical, il est clair que je ne suis pas prêt à concourir au niveau que je dois être pour une Coupe du monde. Ce n'est pas un choix mais la seule option pour retrouver le niveau que j'avais atteint en travaillant dur. Mon objectif personnel et celui de l'équipe est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 et je serai honoré de représenter mon pays l'année prochaine."

MVP de la NBA en 2019 et 2020, le Grec sera le deuxième absent de marque lors de la Coupe du monde après le Serbe Nikola Jokic, qui a préféré se reposer après une longue campagne de playoffs qui l'a vu remporter son premier titre en NBA avec Denver.