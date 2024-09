Gilles Thomas conserve son titre de champion de Belgique

Mercredi, Thomas, 26 ans, avait commencé les championnats par une troisième place dans l'épreuve de chasse. Jeudi, il a été le seul du top-7 à réussir un sans-faute. Thomas et Luna ont ainsi entamé les deux dernières manches en tant que leaders. Et là aussi, ils n'ont pas fait tomber de barres. Ils ont ainsi été les seuls à ne pas commettre de faute au saut et terminent avec un total de 0,35 point de pénalité.

L'argent est revenu, avec 3,26 points de pénalité, à Nathan Budd et Touardo Blue. Le vétéran Rik Hemeryck, 57 ans, et Navarro ont pris le bronze avec 3,78 points. Budd et Hemercyk n'ont fait tomber une barre que lors de la première journée. Hemeryck a écopé d'une pénalité au temps dans la dernière épreuve qui lui a couté l'argent.

Maverick van Lent, sur Forever du Givre, surprenant leader après la première journée, a fini 11e avec 16 points de pénalité.