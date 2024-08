Gilles Thomas et Wilm Vermeir ont peut-être payé un "manque d'expérience à ce niveau"

Gilles Thomas en selle sur Ermitage Kalone et Wilm Vermeir avec IQ Van het Steentje disputent leurs premiers Jeux Olympiques et ont peut-être "payé un peu un manque d'expérience à ce niveau", lors de la finale du concours par équipes en saut d'obstacles vendredi sur le site de Versailles.

Avec un sans-faute la veille, Gilles Thomas avait ouvert le champ vendredi, mais avec Ermitage Kalone, il aura commis deux fautes ne lançant pas idéalement l'équipe belge dans le concours.

"Je fais une faute sur le troisième obstacle du triple. Normalement si Ermitage est frais, cela passe. Peut-être que le temps de récupération n'a pas été assez long. Je le sentais pourtant encore assez frais. On paie peut-être notre inexpérience à ce niveau. Les jours ici nous ont quand même coûté de l'énergie, avec la chaleur aussi. J'étais un peu court aujourd'hui", a expliqué le jeune champion de Belgique pour son premier grand championnat, ainsi que pour son cheval. "On est loin de la médaille, pourtant on avait la capacité avec les trois couples d'aller la chercher".