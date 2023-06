Gillian Benoy a "espéré brièvement créer une surprise" lors du quart contre l'Irlande

"L'Irlande est la meilleure équipe actuellement. Mais nous avons bien résisté", a réagi Gillian Benoy, qui a permis aux Belges de prendre l'avantage grâce à un essai. "On espère toujours un coup d'éclat, surtout contre un pays de premier plan. À sept, tout est possible. C'est deux fois sept minutes, ça peut aller vite. Nous avons marqué un premier essai, nous menons 7-0. Ensuite, on se met à rêver. Mais en fin de compte, ils sont tout simplement plus forts physiquement, plus rapides. Ce sont tous des pros, pas nous".

Le tournoi n'est pas encore tout à fait terminé pour les Belges. S'ils ne peuvent plus ambitionner de médaille, ils joueront encore deux matchs de classement pour les places de cinquième à huitième. "Nous devons simplement gagner ce premier match et nous lancer à fond dans la course à la cinquième place", a souligné Benoy.