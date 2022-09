(Belga) Pieter Devos, sur Nascar van 't Siamshof, et Niels Bruynseels, sur Matador, ont réussi un sans-faute pour leur équipe, Prague Lions, lors de la première journée de la manche du Global Champions Tour organisée à New York, vendredi. Madrid in Motion et Valkenswaard United ont également réussi à conserver le zéro.

Avec un total de 159.90, Prague Lions occupe provisoirement la troisième place derrière Madrid in Motion (145.25) et Valkenswaard United (152.30). (Belga)