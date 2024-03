Golf: Boutier termine 2e à Singapour

"J'ai juste essayé de bien jouer pour rester dans la course au titre jusqu'au bout", a souligné Boutier.

"Je me suis donné des chances. J'ai fait quelques putts et j'en ai manqué d'autres. Mais ce sont des choses qui arrivent et je ne peux pas être trop fâchée de mon parcours aujourd'hui", a-t-elle résumé.

La Française a rendu une carte de 67 (cinq coups sous le par), un score cependant insuffisant pour disputer un play-off car Green a réussi trois birdies sur les trois derniers trous, pour également signer un 4e tour à 67 et ainsi la devancer d'un coup.